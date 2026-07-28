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28 липня 2026, 12:39

Зіткнення авто на Житомирщині: травмувалися п'ятеро людей, серед них – однорічна дитина

28 липня 2026, 12:39
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Фото: поліція
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ДТП сталася 27 липня близько 17:25 на в'їзді до міста Коростень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Встановлено, що 26-річна жителька Волинської області за кермом мінівена Kia Sedona рухалася з боку Рівного в напрямку Києва. На регульованому перехресті вона зіткнулася з автомобілем Renault Megane під керуванням 51-річного місцевого жителя.

Внаслідок аварії травми отримали троє пасажирів Renault віком 17, 18 і 24 років, а також однорічний хлопчик та 18-річна дівчина, які перебували в мінівені. Їх доставили до лікарні.

Обом водіям та ще одній 43-річній пасажирці мінівена медики надали допомогу на місці.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

Нагадаємо, вдень 27 липня на Житомирщині внаслідок ДТП загинули двоє людей, серед постраждалих – дитина.

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