Зіткнення авто на Житомирщині: травмувалися п'ятеро людей, серед них – однорічна дитина
ДТП сталася 27 липня близько 17:25 на в'їзді до міста Коростень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Встановлено, що 26-річна жителька Волинської області за кермом мінівена Kia Sedona рухалася з боку Рівного в напрямку Києва. На регульованому перехресті вона зіткнулася з автомобілем Renault Megane під керуванням 51-річного місцевого жителя.
Внаслідок аварії травми отримали троє пасажирів Renault віком 17, 18 і 24 років, а також однорічний хлопчик та 18-річна дівчина, які перебували в мінівені. Їх доставили до лікарні.
Обом водіям та ще одній 43-річній пасажирці мінівена медики надали допомогу на місці.
Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.
Нагадаємо, вдень 27 липня на Житомирщині внаслідок ДТП загинули двоє людей, серед постраждалих – дитина.