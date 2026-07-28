На Львівщині та Харківщині накрили підпільне виробництво сигарет: вилучили обладнання і $50 тисяч

Фото: Прокуратура України

Правоохоронці припинили діяльність мережі нелегальних виробництв тютюнової продукції у Львівській та Харківській областях. Під час обшуків вилучили обладнання, готові сигарети, тютюнову сировину та готівку

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2026 році група осіб організувала незаконне виготовлення сигарет для подальшого продажу. Для цього використовували промислові технологічні лінії, спеціальне обладнання, тютюнову сировину та матеріали для пакування продукції.

25 липня правоохоронці одночасно провели обшуки у двох областях та зупинили роботу підпільних цехів.

Під час слідчих дій вилучили близько 150 мішків речовини, схожої на тютюн, обладнання для виробництва сигарет, значні обсяги готової продукції та комплектуючі.

Також правоохоронці виявили близько 50 тисяч доларів США готівкою та демонтували незаконні виробничі лінії.

Наразі встановлюються всі особи, причетні до організації підпільного виробництва.

Нагадаємо, в Києві правоохоронці викрили підпільне виробництво фальсифікованого алкоголю, який продавали під виглядом продукції відомих брендів. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 45 тисяч літрів спирту орієнтовною вартістю близько 7 мільйонів гривень.