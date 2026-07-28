Фото: СБУ

СБУ та Нацполіція затримали двох 16-річних підпалювачів, які виконували завдання російських спецслужб в Одесі та у Вінницькій області. Серед основних "цілей" затриманих були військові автомобілі та спецтранспорт критичної інфраструктури

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Обох підлітків росіяни завербували через Telegram-канали, де ті шукали "легких заробітків".

В Одесі 16-річний хлопець за вказівкою російського куратора підпалив автокран, дві автовишки та кран-маніпулятор одного з ключових енергооб’єктів регіону. Через ці підпали ворог намагався зірвати ремонт і відновлення високовольтних ліній електропередач, що живлять південь України. Щоб виконати завдання, підліток купив у магазині легкозаймисту суміш, приїхав приміським транспортом до місцевої електропідстанції та вчинив підпал.

На Вінниччині контррозвідники викрили 16-річного жителя міста Гнівань, якого залучила до співпраці ФСБ. Юнак шукав місця паркування машин українських захисників, а після вказівки російського куратора підпалив позашляховик військовослужбовця ЗСУ. Для цього він вилив всередину салону дволітрову пляшку бензину та підпалив авто. Далі він зафіксував загоряння на відео для "звітності”.

Співробітники СБУ затримали обох підлітків протягом доби після підпалів. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони з листуванням із представниками РФ та засоби для підпалу.

Хлопцям оголосили підозру. Їм загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала російського агента, який намагався підірвати автомобіль українського захисника у Миколаєві. Зловмисника схопили безпосередньо під час закладання саморобної вибухівки під машину.