Скандал на Вінниччині: ФОП зниклого військового два роки отримував держконтракти

Після зникнення безвісти 28-річного добровольця Василя Шиндера його ФОП не припинив діяльність – упродовж майже двох років через Prozorro з підприємцем продовжували укладати договори державні та комунальні установи Вінниччини

Про це пише видання "20 хвилин".

За даними журналістів, після зникнення військового його ФОП уклав десятки контрактів:

у 2022 році – близько 40 договорів на суму майже 964 тис. грн,

у 2023 році – 217 договорів на понад 2 млн грн,

за перші місяці 2024 року – ще десятки угод на сотні тисяч гривень.

Зокрема, у листопаді 2022 року ФОП брав участь у публічних закупівлях медичних засобів для комунальної лікарні на Вінниччині, підписавши договір від імені підприємця.

Підтвердження загибелі військового надійшло у липні 2024 року.

Про ситуацію журналістам розповів батько військового, який звернувся до правоохоронних органів із вимогою перевірити діяльність ФОП та законність укладених угод. За його словами, після зникнення сина бізнес фактично продовжували вести інші особи за довіреністю.

У податковій службі повідомили, що офіційні зміни щодо припинення підприємницької діяльності через смерть до реєстру не надходили. Водночас правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом можливого використання підроблених документів.

Наразі триває перевірка обставин укладення договорів та законності дій осіб, які діяли від імені ФОП.

