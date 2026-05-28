28 травня 2026, 13:58

Скандал на Вінниччині: ФОП зниклого військового два роки отримував держконтракти

28 травня 2026, 13:58
Ілюстрація: "20 хвилин"
Після зникнення безвісти 28-річного добровольця Василя Шиндера його ФОП не припинив діяльність – упродовж майже двох років через Prozorro з підприємцем продовжували укладати договори державні та комунальні установи Вінниччини

Про це пише видання "20 хвилин", передає RegioNews.

За даними журналістів, після зникнення військового його ФОП уклав десятки контрактів:

  • у 2022 році – близько 40 договорів на суму майже 964 тис. грн,
  • у 2023 році – 217 договорів на понад 2 млн грн,
  • за перші місяці 2024 року – ще десятки угод на сотні тисяч гривень.

Зокрема, у листопаді 2022 року ФОП брав участь у публічних закупівлях медичних засобів для комунальної лікарні на Вінниччині, підписавши договір від імені підприємця.

Підтвердження загибелі військового надійшло у липні 2024 року.

Про ситуацію журналістам розповів батько військового, який звернувся до правоохоронних органів із вимогою перевірити діяльність ФОП та законність укладених угод. За його словами, після зникнення сина бізнес фактично продовжували вести інші особи за довіреністю.

У податковій службі повідомили, що офіційні зміни щодо припинення підприємницької діяльності через смерть до реєстру не надходили. Водночас правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом можливого використання підроблених документів.

Наразі триває перевірка обставин укладення договорів та законності дій осіб, які діяли від імені ФОП.

Нагадаємо, із російського полону повернули військового із Львівської області, якого вважали загиблим і поховали навесні 2023 року. У травні 2023 року після аналізу та збігу ДНК було навіть проведено "його" похорон.

тендер Prozorro Вінницька область контракт ФОП зниклі безвісти військовий
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
