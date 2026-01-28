Смертельна ДТП на Кіровоградщині: легковик влетів у дерево після зіткнення з іншим авто

Фото: поліція

ДТП сталася у вівторок, 27 січня, на вулиці Олександрійське шосе в Кропивницькому

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто SsangYong допустив зіткнення з авто Skoda Rapid під керуванням 54-річного чоловіка, який рухався попереду в попутному напрямку.

Після зіткнення автомобіль SsangYong виїхав з дороги та врізався в дерево. Від отриманих травм 57-річний водій загинув на місці.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

