11:26  09 січня
На Тернопільщині 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку
08:13  09 січня
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
07:49  09 січня
На Рівненщині 85-річна жінка ледь не замерзла у заметі – її врятував поліцейський
UA | RU
UA | RU
09 січня 2026, 09:56

Атака дронів на Кіровоградщину: що відомо

09 січня 2026, 09:56
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: armyinform
Читайте также
на русском языке

Минула чергова важка ніч для України. Під прицілом ворога була й Кіровоградська область

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої дронової атаки в одній з громад Новоукраїнського району пошкоджено приватне домоволодіння.

На щастя, постраждалих немає. Територію обстежують спеціалісти.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування. Ворог запустив 242 безпілотники і 36 ракет.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кіровоградська область війна обстріли дрон безпілотники пошкодження
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
На Сумщині чоловік провалився під кригу: його тіло дістали рятувальники
09 січня 2026, 11:51
Росіяни вдарили КАБами по Запорізькому району: пошкоджені будинки, є поранений
09 січня 2026, 11:36
Бійка підлітків біля ТРЦ у Полтаві: двоє братів поранені з пневматичного пістолета
09 січня 2026, 11:31
На Тернопільщині 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку
09 січня 2026, 11:26
У Житомирі судили військового, який перейшов на бік "ДНР"
09 січня 2026, 10:55
У Дніпрі затримали "кримінальних авторитетів" за вимагання $35 тисяч неіснуючого боргу
09 січня 2026, 10:53
Мільярдні махінації у Міноборони: викрито постачання непридатних мін
09 січня 2026, 10:40
Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: постраждала жінка та двоє дітей
09 січня 2026, 10:32
Сибіга закликав партнерів посилити тиск на Москву після нічних ударів
09 січня 2026, 10:27
На Закарпатті рятувальники допомогли 19-річному лижнику, який травмувався у горах
09 січня 2026, 10:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »