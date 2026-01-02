08:26  02 січня
Вибух газового балона на Черкащині: загорівся будинок, дві жінки отримали опіки
17:33  01 січня
У Рівному поліція зупинила п'яного Санта-Клауса за кермом Мерседеса
16:29  01 січня
На Полтавщині троє людей застрягли на крижаній річці у новорічну ніч
UA | RU
UA | RU
02 січня 2026, 08:26

Вибух газового балона на Черкащині: загорівся будинок, дві жінки отримали опіки

02 січня 2026, 08:26
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Черкащини
Читайте также
на русском языке

Вибух газового балону на Черкащині знищив житловий будинок, меблі, побутову техніку, домашні речі та документи

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Надзвичайна подія сталася 31 грудня надвечір у місті Городище, Черкаської області.

В одному з житлових будинків стався вибух газового балона, через що будинок швидко загорівся. Вогонь знищив житлову споруду, меблі, побутову техніку, домашні речі та документи.

Внаслідок вибуху постраждали дві жінки: 16-річна мешканка отримала опіки обличчя та рук і наразі перебуває у лікарні; 47-річна жінка отримала опіки обличчя, від госпіталізації відмовилася.

Попередня причина пожежі – вибух газового балона. Наразі обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, 29 грудня на Київщині в будинку вибухнув балон. З-під завалів зруйнованого помешкання сусіди дістали 71-річного господаря. Чоловіка з опіками та травмами госпіталізували.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Черкаська область вибух газовий балон пожежа ДСНС Опік постраждалі
На Полтавщині троє людей застрягли на крижаній річці у новорічну ніч
01 січня 2026, 16:29
У 2025 році українські рятувальники майже 500 тис. разів виїжджали на місця обстрілів
01 січня 2026, 15:15
На Київщині загорівся житловий будинок: загинула жінка
30 грудня 2025, 15:55
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Російський дрон атакував швидку допомогу в Херсоні: поранено водія
02 січня 2026, 08:43
Запоріжжя під атакою дронів: дев'ять ударів, пожежі та постраждалий
02 січня 2026, 08:03
Енергетики повідомили про графіки відключення світла 2 січня
01 січня 2026, 20:39
Україна увійшла до єдиної роумінгової зони ЄС: що це означає
01 січня 2026, 19:24
Повноцінний мир у 2026 році малоймовірний, але активна фаза війни може завершитися
01 січня 2026, 19:06
Українці віком від 40 років можуть отримати 2000 грн на перевірку здоров'я
01 січня 2026, 18:19
У Рівному поліція зупинила п'яного Санта-Клауса за кермом Мерседеса
01 січня 2026, 17:33
Суд призначив заставу народним депутатам, яких підозрюють у "торгівлі голосами"
01 січня 2026, 17:15
На Полтавщині троє людей застрягли на крижаній річці у новорічну ніч
01 січня 2026, 16:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Олексій Гончаренко
Всі блоги »