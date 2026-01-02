Вибух газового балона на Черкащині: загорівся будинок, дві жінки отримали опіки
Вибух газового балону на Черкащині знищив житловий будинок, меблі, побутову техніку, домашні речі та документи
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Надзвичайна подія сталася 31 грудня надвечір у місті Городище, Черкаської області.
В одному з житлових будинків стався вибух газового балона, через що будинок швидко загорівся. Вогонь знищив житлову споруду, меблі, побутову техніку, домашні речі та документи.
Внаслідок вибуху постраждали дві жінки: 16-річна мешканка отримала опіки обличчя та рук і наразі перебуває у лікарні; 47-річна жінка отримала опіки обличчя, від госпіталізації відмовилася.
Попередня причина пожежі – вибух газового балона. Наразі обставини події з'ясовуються.
Нагадаємо, 29 грудня на Київщині в будинку вибухнув балон. З-під завалів зруйнованого помешкання сусіди дістали 71-річного господаря. Чоловіка з опіками та травмами госпіталізували.