Фото: ДСНС Черкащини

Вибух газового балону на Черкащині знищив житловий будинок, меблі, побутову техніку, домашні речі та документи

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Надзвичайна подія сталася 31 грудня надвечір у місті Городище, Черкаської області.

В одному з житлових будинків стався вибух газового балона, через що будинок швидко загорівся. Вогонь знищив житлову споруду, меблі, побутову техніку, домашні речі та документи.

Внаслідок вибуху постраждали дві жінки: 16-річна мешканка отримала опіки обличчя та рук і наразі перебуває у лікарні; 47-річна жінка отримала опіки обличчя, від госпіталізації відмовилася.

Попередня причина пожежі – вибух газового балона. Наразі обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, 29 грудня на Київщині в будинку вибухнув балон. З-під завалів зруйнованого помешкання сусіди дістали 71-річного господаря. Чоловіка з опіками та травмами госпіталізували.