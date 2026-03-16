16 березня 2026, 22:15

"Заробили" на відновленні гуртожитку після обстрілу: на Дніпропетровщині викрили схему підприємців

16 березня 2026, 22:15
Фото: Національна поліція
У Кривому Розі викрили двох підприємців. Як з'ясувалось, вони присвоїли собі майже 2 мільйони гривень з бюджету

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, було укладено договір між закладом вищої освіти та суб’єктом підприємницької діяльності. Йшлося про капітальний ремонт даху гуртожитку, який зазнав руйнувань власлідок обстрілу.

Загалом сума фінансування робіт склала близько 6 млн гривень. Упродовж визначеного періоду виконавці робіт відображали у звітній та фінансовій документації недостовірні дані, безпідставно завищивши вартість будівельних матеріалів. Таким чином, підприємці присвоїли собі близько 2 мільйонів гривень.

"Наразі обвинувальний акт відносно двох фігурантів скеровано до суду. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Київській області затримали начальника відділу одного з районних ТЦК. Його підозрюють у вимаганні 4 тисяч доларів за "вирішення" питання з мобілізацією.

13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
