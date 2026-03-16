У Кривому Розі викрили двох підприємців. Як з'ясувалось, вони присвоїли собі майже 2 мільйони гривень з бюджету

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Як з'ясували правоохоронці, було укладено договір між закладом вищої освіти та суб’єктом підприємницької діяльності. Йшлося про капітальний ремонт даху гуртожитку, який зазнав руйнувань власлідок обстрілу.

Загалом сума фінансування робіт склала близько 6 млн гривень. Упродовж визначеного періоду виконавці робіт відображали у звітній та фінансовій документації недостовірні дані, безпідставно завищивши вартість будівельних матеріалів. Таким чином, підприємці присвоїли собі близько 2 мільйонів гривень.

"Наразі обвинувальний акт відносно двох фігурантів скеровано до суду. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ", - повідомили в поліції.

