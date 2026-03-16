22:07  16 березня
У Львові пролунали потужні вибухи
19:20  16 березня
Мільйони на психотропах: на Закарпатті викрили масштабну нарколабораторію
18:21  16 березня
До України йде похолодання з дощами
UA | RU
UA | RU
Андрій Клименко Керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень, головний редактор BlackSeaNews info@regionews.ua
16 березня 2026, 23:03

Чому американці ніколи не зрозуміють Іран, РФ та Китай

16 березня 2026, 23:03
Читайте также на русском языке
Це історично традиційна американська помилка
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Американці явно недооцінили в своєму воєнно-політичному плануванні внутрішню стійкість євразійської тоталітарної деспотії.

Вони – американці – настільки "ринкові" і "бізнесові" за будовою свого мислення і настільки самовпевнені, що просто не розуміють, як працює така держава і таке суспільство, як в сучасному Ірані.

Втім, це історично традиційна американська помилка – вони "дзеркалять" східні деспотії через себе, через свій ринковий світ і ментальність. І сучасну РФ теж, і тому в них з Росією ніколи нічого не виходило, ніколи. І зараз не вийде. І з Китаєм теж.

Але ж ми з вами в нашому воєнно-політичному плануванні або просто в роздумах і прогнозах не маємо права на подібні помилки. А на жаль, до цього дуже близьке сучасне активне покоління українських експертів, науковців, політиків, якими я в цілому пишаюся як українець.

Це я все про тих, хто смакує і поширює драматичну офіційну інформацію Мінфіну і центробанку РФ про те, як вони страждають від санкцій в сенсі бюджету, секвестру, галузевих збитків… Просто іноді так жалісно – "обнять и плакать"…

Друзі і колеги, в цьому випадку помилка і проблема – в тому, що ви просто не розумієте (тому що ніколи на своє щастя не бачили і не відчували), що в тоталітарних ідеологізованих системах головну роль грає і є становим хребтом не ринок, не економіка, не бізнес, не наближені до Путіна олігархи-мільярдери, не суспільство. Головну роль грає державно-партійний і безпековий апарат. Апарат, який захопив всі канали медіа і зв’язку. Тобто – абсолютно повний контроль над всім.

І сьогодні, коли здається вже всі нарешті мали б зрозуміти давно очевидне – що війна не закінчиться найближчим часом, що це перспектива років, а не місяців, нам в країні потрібне таке планування, така експертиза, такі прогнози, які б враховували цю особливість євразійських тоталітаризмів…

В нас, українських фахівців, тут все ще залишається перевага перед нашими головними союзниками – європейцями: ми ще пам’ятаємо, що таке КДБ, проти чого боролись і помирали в невідомості українські дисиденти. Ми маємо архіви, книги, дисертації, мемуари тощо про те, що таке адміністративно-командна система. Яка замовчувала Великий Голод, 10-річну боротьбу УПА після 1945-го, яка виводила людей 1 травня 1986 на Хрещатик під чорнобильську радіацію…

Це в нас в Україні ми її зламали. А в РФ вона не просто реанімувалась, а відтворилася за сталіністськими зразками, але посиленими сучасними технологіями.

Цю систему буде зламати непросто, але в нас нема іншого виходу. Тому вивчаймо і досліджуймо історичного ворога глибше, і системніше…

З повагою, від одного з тих, хто був 35−40 років тому далеко не останнім гвинтиком цієї системи в СРСР і щасливий тим, що зміг порвати з нею…

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Китай РФ Іран США політика
Для закінчення війни США мають тиснути на Росію, а не на мене, – Зеленський
12 березня 2026, 09:44
Переговори України, США та РФ: Зеленський розповів, коли і де відбудеться зустріч
11 березня 2026, 07:55
Стало відомо, хто поїхав на Близький Схід домовлятися про взаємну допомогу Україні
10 березня 2026, 23:02
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
"Перевернули всю валізу, шукали щось": співачка Оля Полякова заявила, що більше не буде їздити через Польщу
17 березня 2026, 01:30
Співачка Олена Тополя зізналась, чому вона більше не хоче говорити про екс-чоловіка
17 березня 2026, 00:30
В Україні рухнули ціни на картоплю: скільки тепер коштує кілограм
16 березня 2026, 23:30
Кабмін додатково виділить 3 мільярди на ремонт доріг
16 березня 2026, 23:22
Швеція виділила 56 мільйонів євро на підтримки енергетики України
16 березня 2026, 22:52
В Україні впали ціни на базовий овоч борщового набору
16 березня 2026, 22:30
"Заробили" на відновленні гуртожитку після обстрілу: на Дніпропетровщині викрили схему підприємців
16 березня 2026, 22:15
У Львові пролунали потужні вибухи
16 березня 2026, 22:07
На Харківщині чоловік підірвався на невідомому предметі та загинув
16 березня 2026, 21:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віталій Портніков
Віктор Ягун
Всі блоги »