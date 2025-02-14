фото: ДСНС

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

На відкритій території на вулиці Робітнича дівчинка застрягла у багнюці та не могла самостійно вибратися звідти.

Надзвичайники за допомогою рятувальної мотузки визволили 13-річну дитину з багнюки. Наразі з нею усе добре.

Нагадаємо, 12 лютого на Полтавщині на річці Дніпро в 5 км від берега перекинувся човен на повітряній подушці із п'ятьма рибалками.