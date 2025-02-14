фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

На открытой территории по улице Рабочая девочка застряла в грязи и не могла самостоятельно выбраться оттуда.

Необычные с помощью спасательной веревки освободили 13-летнего ребенка из грязи. Сейчас с ней все хорошо.

Напомним, 12 февраля на Полтавщине на реке Днепр в 5 км от берега перевернулась лодка на воздушной подушке с пятью рыбаками.