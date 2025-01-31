На Кіровоградщині жінка та 12-річний хлопець отруїлися чадним газом
Подія сталася 30 січня в селі Зелене Олександрійського району
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
В одному із приватних будинків двоє людей отруїлись чадним газом: 54-річна жінка та 12-річний підліток.
Постраждалих госпіталізували.
Нагадаємо, 24 січня у селі Козак Рівненського району вогонь забрав життя двох малюків.
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
Бурштинську ТЕС, яка постраждала від російських ударів, освятили священники
31 січня 2025, 05:41В Одесі шили одяг під логотипами відомих брендів: як покарають ділків
31 січня 2025, 05:17З добром і любов'ю: на Волині жінка народила 14 дитину
31 січня 2025, 04:43Суд визнав жінку винною у поширенні порно, посилаючись на конвенцію, якої наша держава не підписувала
31 січня 2025, 04:29На Полтавщині в річці знайшли тіло жінки
31 січня 2025, 03:55У Києві буде хвилина мовчання в громадському транспорті
31 січня 2025, 03:18На Волині молодик, який п'яним скоїв смертельну ДТП, отримав максимальне покарання
31 січня 2025, 02:35Мобілізація в Україні: в житті так званої "еліти" нічого не змінилось
31 січня 2025, 02:06На Миколаївщині 20-річний юнак викрав авто, бо запізнився на потяг
31 січня 2025, 01:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Всі блоги »