10:10  07 декабря
В Одессе 22-летний водитель насмерть сбил человека на "зебре"
10:13  08 декабря
На Днепропетровщине в результате атаки дронов пострадала женщина
18:30  07 декабря
Город "взяли в заложники": и. о. мэра Чернигова объявил об отставке
UA | RU
UA | RU
08 декабря 2024, 18:06

В Кропивницком дети отравились в школе средством от грызунов

08 декабря 2024, 18:06
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Кропивницком пятеро детей, обучающихся в одном из лицеев города, попали в областную детскую больницу с симптомами отравления

Об этом рассказал директор областной детской больницы Василий Хорощака, передает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Детей госпитализирован в отделение гематологии. По информации руководителя больницы, 5 декабря первыми обратились родители мальчика из лицея с симптомами отравления.

"Ребенку промыли желудок, пролечили и его состояние нормализовалось. Затем обратились родители еще четырех детей с такими же симптомами. Им тоже промыли желудки и оставили под наблюдением врачей. Состояние детей нормальное, в понедельник их планируют выписать. У всех детей взяли анализы, чтобы определить вид яда. Продолжаются лабораторные исследования", - рассказал он.

Мать одного из учеников отравившегося лицея "Европейское образование" рассказала в Facebook об обстоятельствах, при которых пострадали дети. Валерия Емельянова рассказала, что событие произошло в учебном заведении 5 декабря во время школьной ярмарки.

"В тексте приглашения на ярмарке писалось, что нужны обогреватели, средства от грызунов, лекарства, теплые вещи. Таким образом этот яд и оказался на прилавке. Он не был добавлен в сладости, это был чистый пакетик крыса. Дети подумали, что это разноцветные конфеты, и съели ее", - рассказала она.

Полиция зарегистрировала заявления от родителей. По изложенным в них фактам проводится доследственная проверка.

Напомним, ранее в Полтаве 12-летний ученик распилил перечный баллончик в школе.

отравление Кропивницкий школа образовательные учреждения
В Ровенской области три человека отравились угарным газом
07 декабря 2024, 16:48
Директор школы в Сумах шесть лет платила зарплату мужчине, который на самом деле был за границей
03 декабря 2024, 21:14
Студенты-мужчины и преподаватели могут выезжать за границу, – Минобразования
02 декабря 2024, 10:38
Все новости »
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
Около 700 гектаров Чернобыльской зоны отчуждения передают пограничникам
08 декабря 2024, 17:23
Экс-президент "Мотор Сичи" Богуслаев недавно пережил клиническую смерть, — адвокат
08 декабря 2024, 16:48
Трамп предложил Путину начать диалог: новые реалии, которые мы не можем игнорировать
08 декабря 2024, 16:12
В Киеве пьяный водитель насмерть сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТП
08 декабря 2024, 15:44
На Волыни водитель маршрутки отказался везти военного
08 декабря 2024, 15:18
Камеры наблюдения зафиксировали момент попадания "шахеда" на Днепропетровщине
08 декабря 2024, 14:39
В ООН отреагировали на авиаудар по Запорожью, в результате которого погибли десять человек
08 декабря 2024, 14:08
В Ровенской области под колесами поезда погибла пенсионерка
08 декабря 2024, 13:35
Зеленский обнародовал данные о потерях Украины за время полномасштабной войны
08 декабря 2024, 13:04
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Все публикации »
Мария Золкина
Владимир Паниотто
Александр Краковецкий
Все блоги »