В Кропивницком дети отравились в школе средством от грызунов

В Кропивницком пятеро детей, обучающихся в одном из лицеев города, попали в областную детскую больницу с симптомами отравления

Об этом рассказал директор областной детской больницы Василий Хорощака, передает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Детей госпитализирован в отделение гематологии. По информации руководителя больницы, 5 декабря первыми обратились родители мальчика из лицея с симптомами отравления.

"Ребенку промыли желудок, пролечили и его состояние нормализовалось. Затем обратились родители еще четырех детей с такими же симптомами. Им тоже промыли желудки и оставили под наблюдением врачей. Состояние детей нормальное, в понедельник их планируют выписать. У всех детей взяли анализы, чтобы определить вид яда. Продолжаются лабораторные исследования", - рассказал он.

Мать одного из учеников отравившегося лицея "Европейское образование" рассказала в Facebook об обстоятельствах, при которых пострадали дети. Валерия Емельянова рассказала, что событие произошло в учебном заведении 5 декабря во время школьной ярмарки.

"В тексте приглашения на ярмарке писалось, что нужны обогреватели, средства от грызунов, лекарства, теплые вещи. Таким образом этот яд и оказался на прилавке. Он не был добавлен в сладости, это был чистый пакетик крыса. Дети подумали, что это разноцветные конфеты, и съели ее", - рассказала она.

Полиция зарегистрировала заявления от родителей. По изложенным в них фактам проводится доследственная проверка.

Напомним, ранее в Полтаве 12-летний ученик распилил перечный баллончик в школе.