Будівлю міськради Кропивницького "декомунізують"

Суспільне

З будівлі міської ради Кропивницького знімають радянські символи на колонах – серпи, молоти та зірки

Про це пише RegioNews з посиланням на Cуспільне.

Демонтують символіку двоє працівників підприємства "Кронос-Лідер".

"Сьогодні (4 вересня – ред.) символи знімуть з чотирьох колон, решту шість – з понеділка", - розповів водій підприємства Микола Ткач.

У квітні на міську раду склали протокол за невиконання Законів України про декомунізацію.

Тижнями раніше на в'їзді у Кропивницький демонтували стару назву "Кіровоград"

У липні 2020 року демонтували знaк з paдянською символікою – орден "Дружби народів" з написом "СССР" зі стели на однойменній площі у Кропивницькому.

Процес декомунізації в Україні узаконили ухваленим Верховною Радою 9 квітня 2015 року пакетом законів, згідно яких усі paдянські нaзви потрібно змінити, paдянську символіку – демонтувати.