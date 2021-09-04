Здание горсовета Кропивницкого "декоммунизируют"
Со здания городского совета Кропивницкого снимают советские символы на колоннах-серпы, молоты и звезды
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Суспильне.
Демонтируют символику двое работников предприятия "Кронос-Лидер".
"Сегодня (4 сентября – ред.) символы снимут с четырех колонн, остальные шесть – с понедельника", - рассказал водитель предприятия Николай Ткач.
В апреле на городской совет составили протокол за невыполнение законов Украины о декоммунизации.
За несколько недель до этого на въезде в Кропивницкий демонтировали старое название "Кировоград".
В июле 2020 года демонтировали знак с советской символикой – орден "Дружбы народов" с надписью "СССР" со стелы на одноименной площади в Кропивницкому.
Процесс декоммунизации в Украине узаконили принятым Верховной Радой 9 апреля 2015 года пакетом законов, согласно которым все советские названия нужно изменить, советскую символику – демонтировать.