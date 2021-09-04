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04 сентября 2021, 16:01 250

Здание горсовета Кропивницкого "декоммунизируют"

04 сентября 2021, 16:01 250
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Суспильне
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Со здания городского совета Кропивницкого снимают советские символы на колоннах-серпы, молоты и звезды

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Демонтируют символику двое работников предприятия "Кронос-Лидер".

"Сегодня (4 сентября – ред.) символы снимут с четырех колонн, остальные шесть – с понедельника", - рассказал водитель предприятия Николай Ткач.

В апреле на городской совет составили протокол за невыполнение законов Украины о декоммунизации.

За несколько недель до этого на въезде в Кропивницкий демонтировали старое название "Кировоград".

В июле 2020 года демонтировали знак с советской символикой – орден "Дружбы народов" с надписью "СССР" со стелы на одноименной площади в Кропивницкому.

Процесс декоммунизации в Украине узаконили принятым Верховной Радой 9 апреля 2015 года пакетом законов, согласно которым все советские названия нужно изменить, советскую символику – демонтировать.

горсовет Кропивницкий декоммунизация закон

 
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