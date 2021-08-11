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11 серпня 2021, 18:44 682

СБУ та ДБР затримали на Кіровоградщині озброєних депутатів-вимагачів

11 серпня 2021, 18:44 682
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Фото з відкритих джерел
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СБУ затримала двох депутатів селищних рад Кіровоградської області за підозрою у вимаганні грошей та знайшла в них незареєстровану вогнепальну зброю

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу спецслужби.

Серед вилученого – пістолети з бойовими набоями і пристроєм для безшумної стрільби.

Перевіряється також інформація щодо можливого використання виявлених засобів ураження для розхитування обстановки в регіоні напередодні Дня Незалежності України.

Серед організаторів протиправної діяльності – керівник обласного осередку однієї з політсил.

За даними слідства, депутати налагодили корупційний механізм одержання грошей від громадян, у тому числі підприємців.

Встановлено, що учасники схеми вимагали 60 тисяч доларів від керівника комерційної структури у сфері енергетики, який підозрюється в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За гроші вони обіцяли підприємцю сприяння у закритті відповідного провадження та уникнення від кримінальної відповідальності.

Правоохоронці затримали двох зловмисників після передачі всієї суми хабаря. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

СБУ депутати

 
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