СБУ и ГБР задержали на Кировоградщине вооруженных депутатов-вымогателей
СБУ задержала двох депутатов поселковых советов Кировоградской области по подозрению в вымогательстве денег и нашла у них незарегистрированное огнестрельное оружие
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы.
Среди изъятого – пистолеты с боевыми патронами и устройством для бесшумной стрельбы.
Проверяется также информация о возможном использовании выявленных средств поражения для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня Независимости Украины.
Среди организаторов противоправной деятельности-руководитель областной ячейки одной из политсил.
По данным следствия, депутаты наладили коррупционный механизм получения денег от граждан, в том числе предпринимателей.
Установлено, что участники схемы требовали 60 тысяч долларов от руководителя коммерческой структуры в сфере энергетики, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
За деньги они обещали предпринимателю содействие в закрытии соответствующего производства и избежание от уголовной ответственности.
Правоохранители задержали двух злоумышленников после передачи всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.