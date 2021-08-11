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11 августа 2021, 18:44 517

СБУ и ГБР задержали на Кировоградщине вооруженных депутатов-вымогателей

11 августа 2021, 18:44 517
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Фото из открытых источников
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СБУ задержала двох депутатов поселковых советов Кировоградской области по подозрению в вымогательстве денег и нашла у них незарегистрированное огнестрельное оружие

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы.

Среди изъятого – пистолеты с боевыми патронами и устройством для бесшумной стрельбы.

Проверяется также информация о возможном использовании выявленных средств поражения для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня Независимости Украины.

Среди организаторов противоправной деятельности-руководитель областной ячейки одной из политсил.

По данным следствия, депутаты наладили коррупционный механизм получения денег от граждан, в том числе предпринимателей.

Установлено, что участники схемы требовали 60 тысяч долларов от руководителя коммерческой структуры в сфере энергетики, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

За деньги они обещали предпринимателю содействие в закрытии соответствующего производства и избежание от уголовной ответственности.

Правоохранители задержали двух злоумышленников после передачи всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

СБУ депутаты

 
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