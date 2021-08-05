На Кіровоградщині рятувальники дістали тіло водія з понівеченого у ДТП авто

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У четвер, 5 серпня, у Гoлoванівськoму райoні на автoдoрoзі "Хащувате-Чемерпіль" сталася смертельна ДТП

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ДСНС області.

По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що водій автомобіля "ВАЗ 2101" загинув на місці, а тіло чоловіка виявилося заблоковане у понівеченій автівці.

Рятувальникам довелось за допомогою спецінструментів вирізати із легковика тіло загиблого чоловіка.

Причина трагічного ДТП встановлюється правоохоронними органами.

Раніше повідомлялось, що у Харкові легковий автомобіль злетів з мосту в річку, внаслідок чого постраждали двоє людей.