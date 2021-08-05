На Кировоградщине спасатели достали тело водителя из искореженного в ДТП авто
В четверг, 5 августа, в Голованевском районе на автодороге "Хащувате-Чемерполь" произошло смертельное ДТП
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГСЧС области.
По прибытию на место происшествия спасатели установили, что водитель автомобиля "ВАЗ 2101" погиб на месте, а тело мужчины оказалось заблокировано в истерзанной машине.
Спасателям пришлось с помощью специнструментов вырезать из легковушки тело погибшего мужчины.
Причина трагического ДТП устанавливается правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что в Харькове легковой автомобиль слетел с моста в реку, в результате пострадали два человека.
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