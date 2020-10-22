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22 жовтня 2020, 10:31 12

Нацполіція у трьох областях викрила схему штучного збільшення кількості виборців

22 жовтня 2020, 10:31 12
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За однією виборчою адресою зловмисники реєстрували до 300 осіб
За однією виборчою адресою зловмисники реєстрували до 300 осіб
Фото: Нацполіція
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Правоохоронці викрили осіб, які штучно збільшували кількість виборців у межах окремих виборчих дільниць. Правопорушення виборчого законодавства поліцейські зафіксували в Одеській, Житомирській і Тернопільській областях.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зловмисники подавали до органу ведення Реєстру виборців заяви від громадян про зміну місця голосування. При цьому за однією виборчою адресою фігуранти реєстрували до 300 осіб, а відтак вносили неправдиві відомості у базу даних Державного реєстру виборців", - йдеться у повідомленні.

Так, в Одеській області для подачі заяви в електронній формі зловмисники використовували цифрові підписи громадян, які були отриманні шахрайським способом.

В Тернопільській області декан одного з ВУЗів організував "схему" серед студентів, які змінювали виборчу адресу за грошову винагороду.

У Житомирської області фігуранти збирали персональні дані громадян та за гроші змінювали їх виборчі адреси.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158 (Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що на місцевих виборах право голосу мають понад 28,6 млн виборців.

вибори поліція голосування Кримінальна відповідальність виборці
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