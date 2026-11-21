У Києві після російського удару загорілися будинки
Вранці 21 листопада російські війська атакували Київ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
У Подільському районі внаслідок влучання загорілися два приватні будинки.
Постраждала одна людина. Рятувальники передали його медикам для подальшої госпіталізації.
Рятувальники ліквідували пожежі.
Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Кривий Ріг ввечері 20 листопада зросла до 60 людей. У лікарнях залишаються 28 постраждалих.
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