Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У Подільському районі внаслідок влучання загорілися два приватні будинки.

Постраждала одна людина. Рятувальники передали його медикам для подальшої госпіталізації.

Рятувальники ліквідували пожежі.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Кривий Ріг ввечері 20 листопада зросла до 60 людей. У лікарнях залишаються 28 постраждалих.