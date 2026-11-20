Фото: Київська обласна прокуратура

Упродовж тижня, з 13 до 20 листопада 2026 року, на Київщині зареєстрували 75 кримінальних правопорушень за фактами порушення російськими військовими законів та звичаїв війни. Внаслідок ворожих атак загинули двоє мирних жителів, ще 13 людей отримали поранення

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

За цей період російські обстріли також призвели до пошкодження та руйнування восьми об'єктів складської, логістичної та виробничої інфраструктури області.

У прокуратурі наголошують, що за кожною атакою стоять людські втрати, знищене майно та завдані збитки.

Прокурори Київської обласної прокуратури продовжують документувати наслідки російської збройної агресії. Зокрема, проводять огляди місць подій, фіксують руйнування, збирають докази та встановлюють усі обставини вчинених злочинів.

Досудові розслідування здійснюються за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, вранці 20 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунала серія потужних вибухів. Внаслідок атаки пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. Було відомо, що загинули троє людей.