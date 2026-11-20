Фото: Киевская областная прокуратура

В течение недели, с 13 по 20 ноября 2026 года, в Киевской области зарегистрировали 75 уголовных правонарушений по фактам нарушения российскими военными законов и обычаев войны. В результате вражеских атак погибли двое мирных жителей, еще 13 человек получили ранения

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, передает RegioNews .

За этот период российские обстрелы также повлекли повреждение и разрушение восьми объектов складской, логистической и производственной инфраструктуры области.

В прокуратуре отмечают, что за каждой атакой стоят человеческие потери, уничтоженное имущество и нанесенный ущерб.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры продолжают документировать последствия российской вооруженной агрессии. В частности, проводят осмотр мест событий, фиксируют разрушения, собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.

Досудебные расследования производятся по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, утром 20 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами . В столице раздалась серия мощных взрывов. В результате атаки повреждены Подольско-Воскресенский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты. Было известно, что погибли три человека.