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У пʼятницю, 20 листопада, ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Київщину

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

У Бучанському районі поранення та гостру реакцію на стрес отримали чоловік і жінка. Обох госпіталізували. За попередньою інформацією, загрози їхньому життю немає. Пошкоджений приватний будинок.

У Броварському районі внаслідок атаки пошкоджені дві офісно-адміністративні будівлі підприємств, приватний будинок та автомобіль.

На місцях ударів працюють оперативні служби, які ліквідовують наслідки атаки та фіксують пошкодження.

Нагадаємо, 20 листопада через російську атаку на енергетичну інфраструктуру у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії.