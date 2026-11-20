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В пятницу, 20 ноября, враг совершил массированную комбинированную атаку на Киевщину

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

В Бучанском районе ранения и острую реакцию на стресс получили мужчина и женщина. Обоих госпитализировали. По предварительной информации, угрозы их жизни нет. Поврежден частный дом.

В Броварском районе в результате атаки повреждены два офисно-административных здания предприятий, частный дом и автомобиль.

На местах ударов работают оперативные службы, ликвидирующие последствия атаки и фиксирующие повреждения.

Напомним, 20 ноября из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ввели аварийные отключения электроэнергии.