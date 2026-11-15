Смертельное ДТП в Киевской области: грузовик влетел в отбойник
Авария произошла 14 ноября, около 20:35 на 115-м километре автодороги сообщением Киев – Харьков, вблизи села Богдановка. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
40-летний водитель грузовика DAF вез цистерну в направлении Харькова. Он не справился с управлением и въехал в металлический отбойник. В результате ДТП автомобиль опрокинулся, после чего находившийся в цистерне газоконденсат загорелся.
К сожалению, водитель погиб. Правоохранители начали расследование.
Напомним, в Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево, девушка погибла. В салоне автомобиля находились еще три пассажира. Они получили легкие телесные повреждения.
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