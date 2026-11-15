Смертельное ДТП в Киевской области: грузовик влетел в отбойник

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

40-летний водитель грузовика DAF вез цистерну в направлении Харькова. Он не справился с управлением и въехал в металлический отбойник. В результате ДТП автомобиль опрокинулся, после чего находившийся в цистерне газоконденсат загорелся.

К сожалению, водитель погиб. Правоохранители начали расследование.

Напомним, в Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево, девушка погибла. В салоне автомобиля находились еще три пассажира. Они получили легкие телесные повреждения.