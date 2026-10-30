Оккупанта приговорили к 12 годам за пытки гражданского в Киевской области

Фото: Киевская областная прокуратура

Военнослужащий российской армии заочно приговорен к 12 годам лишения свободы за пытки гражданского жителя во время оккупации Киевщины. В марте 2022 года оккупант около десяти раз ударил мужчину пистолетом по голове

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, передает RegioNews .

Осужденный - сержант, старший разведчик разведывательного батальона 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады вооруженных сил РФ, участвовавшей в оккупации Киевской области.

По данным прокуратуры, 29 марта 2022 года в оккупированной тогда Андреевке Бучанского района российские военные остановили на улице местного жителя. Мужчина был в гражданской одежде, не имел оружия, не сопротивлялся и не представлял угрозы для оккупантов.

Угрожая оружием, военные заставили его сесть в автомобиль и привезли на территорию одного из домовладений. Там осужденный приставил к голове мужа пистолет Макарова и стал допрашивать его. Он потребовал признаться в причастности к украинским военным формированиям и сообщить места дислокации подразделений ВСУ.

Не получив нужной информации, оккупант нанес потерпевшему около десяти ударов пистолетом по голове, угрожал убийством и требовал сведения об украинских военных.

После пыток мужчину под угрозой оружия отвели в гараж и закрыли внутри. Он находился там незаконно трое суток — с 29 по 31 марта 2022 года. Впоследствии его уволило гражданское лицо.

В прокуратуре подчеркнули, что потерпевший не был военнослужащим, не принадлежал к территориальной обороне или другим военным формированиям и не участвовал в боевых действиях. Поэтому он имел статус гражданского лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права.

Действия русского военного квалифицировали как жестокое обращение с гражданским населением по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования правоохранители собрали показания потерпевшего и очевидцев, провели опознание по фотоснимкам, следственные эксперименты и осмотр места происшествия. Также изучили информацию из открытых источников и материалы украинских спецслужб.

Суд признал военнослужащего РФ виновным и заочно назначил ему 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее заочно осудили российского военного, который во время оккупации Киевщины убил гражданского и совершал другие преступления против мирного населения.