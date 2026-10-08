На Київщині жінка підпалила дві кав'ярні
Інцидент стався у Броварах. Затримали жінку, яка вчинила підпал на території двох кав'ярень
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Зловмисницею виявилась 23-річна місцева жителька, яка раніше вже мала проблеми із законом. Вночі вона зайшла на територію однієї з кав’ярень та за допомогою запальнички підпалила торговельну парасольку, після чого втекла. Згодом вона підійшла до іншого закладу на тій самій вулиці та підпалила фасадну штору.
Правоохоронці її затримали та повідомили про підозру.
Нагадаємо, раніше в Київській області затримали чоловіка, який підпалив авто знайомого. Виявилось, це сталось через конфлікт.
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