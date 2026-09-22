На Харківщині поліція викрила шахраїв, які відбирали земельні ділянки у літніх людей

Фото: поліція Харківської області

На Харківщині правоохоронці викрили групу, учасники якої, за даними слідства, незаконно переоформлювали земельні ділянки, що належали іншим людям. Серед потерпілих переважно були люди похилого віку

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, фігуранти спочатку знаходили власників земельних ділянок та під приводом підготовки необхідних документів для подальшого продажу переконували їх оформити довіреності.

Після цього, як встановило слідство, учасники схеми використовували отримані довіреності без відома власників землі.

Ділянки перереєстровували на близьких друзів або родичів фігурантів, а згодом продавали їх третім особам.

Правоохоронці встановили щонайменше вісьмох потерпілих у Харківській області.

Двом учасникам групи вже повідомили про підозру. Наразі правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють усі обставини незаконного переоформлення земельних ділянок.

За інкриміноване правопорушення фігурантам може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Рівному поліцейські викрили 17-річного жителя Рівненського району, якого підозрюють у шахрайстві.