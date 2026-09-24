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24 вересня 2026, 21:20

У Польщі українець напав на монастир: загинув священник

24 вересня 2026, 21:20
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TVN24
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У Польщі на території монастиря стався напад. Внаслідок інциденту загинула людина. Зловмисником виявився громадянин України

Про це повідомляє TVN24, передає RegioNews.

Злочин стався 24 вересня у Ярославі. Зранку стало відомо, що чоловік із ножем вчинив напад на території абатства сестер-бенедиктинок. Внаслідок інциденту одна жінка та четверо чоловіків дістали поранення. Одна людина у тяжкому стані. На жаль, є загиблим: чоловік був священником.

Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 31-річний громадянин України. За словами черниць монастиря, він скористався моментом, коли ворота були відчинені та увійшов до будівлі. Жертвами чоловіка були випадкові люди.

Мотиви зловмисника наразі невідомі.

Нагадаємо, у польській Гдині невідомий чоловік напав на 40-річну громадянку України, двічі вдаривши її дерев'яною палицею по голові.

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