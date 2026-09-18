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18 вересня 2026, 16:59

У Києві нетверезий водій їздив пішохідним мостом та влаштував низку аварій

18 вересня 2026, 16:59
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Фото: скриншот із відео
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У Києві водій Volkswagen у стані алкогольного сп’яніння їздив Парковим мостом, наражаючи на небезпеку пішоходів, а також в’їхав у металеві ворота та припаркований причіп. Патрульні розшукали чоловіка та склали на нього адміністративні матеріали

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

Напередодні в мережі поширилося відео, на якому водій автомобіля Volkswagen рухався Парковим мостом, призначеним для пішоходів.

Патрульні оперативно встановили дані керманича та автомобіля й розпочали його пошуки. Згодом інспектори обстежили прилеглу територію та виявили транспортний засіб.

Автомобіль мав механічні пошкодження після наїзду на бетонний блок. Крім того, правоохоронці встановили, що водій також в’їхав у металеві ворота та припаркований причіп. Унаслідок цих подій, за даними поліції, ніхто не постраждав.

Згодом патрульні розшукали самого водія. Чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння та зізнався, що вживав алкоголь. Він погодився пройти огляд за допомогою приладу Dräger.

Результат огляду становив 0,89 проміле алкоголю.

На водія патрульні склали відповідні адміністративні матеріали. Рішення у справі надалі прийматиме суд.

Нагадаємо, в Тернополі водій Opel Movano збив 17-річну дівчину. Потерпілу доправили до лікарні. У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі поліції встановлюють обставини та причини аварії.

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