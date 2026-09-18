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В результате утренней атаки российских беспилотников на Фастовщине Киевской области пострадали пять человек, среди них трое детей

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, у троих детей медики диагностировали акубаротравму и острую реакцию на стресс. Всех госпитализировали в больницу.

Среди взрослых женщина получила острую реакцию на стресс. Мужчина получил термические ожоги, осколочное ранение и резаную рану стопы. Его также госпитализировали.

В результате атаки один частный дом разрушен, еще один поврежден. Также поврежден автомобиль.

На месте работают спасатели и другие необходимые службы, продолжающие ликвидировать последствия атаки.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1031 удар по 50 населенным пунктам Запорожской области. Погиб один человек, еще 14 получили ранения.