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18 вересня 2026, 08:29

РФ атакувала Україну 93 дронами: є влучання на 13 локаціях

18 вересня 2026, 08:29
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 18 вересня РФ атакувала Україну 93 ударними БпЛА типу Shahed (46 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", а також "Бандероль"/"Дань-Т"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 69 російських безпілотників та 3 "Бандероль"/"Дань-Т".

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, близько 23:00 17 вересня російські війська завдали удару безпілотником по торговельному центру на правобережжі Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки будівля ТЦ вигоріла повністю та була зруйнована.

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