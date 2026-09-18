Фото: ОВА

У ніч на 18 вересня російські війська здійснили понад 10 атак на три райони Дніпропетровської області безпілотниками і артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпрі через ворожі удари понівечені підприємства. Постраждали двоє людей: 40-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості, а 39-річний чоловік лікуватиметься вдома.

На Нікопольщині під вогнем опинилися Нікополь, а також Червоногригорівська і Марганецька громади. Пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, адміністративна будівля та кіоск.

У Синельниківському районі ворог атакував Петропавлівську громаду, там була пошкоджена приватна оселя.

Нагадаємо, близько 23:00 17 вересня російські війська завдали удару безпілотником по торговельному центру на правобережжі Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки будівля ТЦ вигоріла повністю та була зруйнована.