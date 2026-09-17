Росіяни накрили вогнем Київщину: серед поранених дитина
Увечері 17 вересня росіяни обстріляли Київську область. Внаслідок атаки постраждала дитина
Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
Під час обстрілу Бучанського району постраждала дитина. У 7-річної дівчинки діагностували акубаротравму. Медики надають їй допомогу.
У районі пошкоджено чотири об'єкти. Також пошкоджені три приватні будинки, транспортний засіб. Служби ліквідовують наслідки атаки.
Нагадаємо, також 17 вересня росіяни вдарили по Запорізькій області. Внаслідок атаки загинула місцева жителька.
На Київщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю з обладнанням "Київстар"Всі новини »
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