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17 вересня 2026, 21:20

У Запоріжжі російський FPV-дрон атакував пасажирський автобус: п'ятеро поранених

17 вересня 2026, 21:20
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Фото: скриншот із відео
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У Запоріжжі російський FPV-дрон атакував пасажирський автобус у Космічному районі міста. Унаслідок удару поранені п’ятеро людей, усіх госпіталізували. Один із постраждалих перебуває у важкому стані

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.

За його словами, російські військові атакували FPV-дроном пасажирський автобус, у салоні якого перебували люди. Безпілотник вдарив по транспортному засобу поблизу зупинки громадського транспорту.

Спочатку повідомлялося про трьох поранених. Згодом кількість постраждалих зросла до п’яти.

"Кількість постраждалих унаслідок атаки російського дрона зросла до п’яти. Усі госпіталізовані. Один із постраждалих — у важкому стані", — повідомив Семікін.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що 17 вересня росіяни атакували Запорізьку область керованими авіабомбами. У ОВА показали фото з наслідками.

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