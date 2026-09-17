Отримай гроші за підписку: українців попередили про скам у Telegram

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Правоохоронці попередили українців про схему шахраїв. Потенційних жертв вони шукають в Telegram

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, шахраї відправляють людям повідомлення від імен їхніх знайомих. У повідомлення вони додають посилання на канал, і пишуть, що нібито за підписку можна отримати гроші.

Після цього шахраї можуть перенаправляти користувачів на фейкові сторінки: там просять ввести реквізити банківської картки, дані для входу в інтернет-банкінг, одноразові коди підтвердження або іншу персональну інформацію.

"Отримані дані зловмисники можуть використати для несанкціонованого доступу до ваших банківських рахунків та присвоєння заощаджень", - кажуть поліцейські.

Нагадаємо, у Києві 77-річний чоловік віддав шахраям усі заощадження, повіривши, що спілкуєтся зі співробітниками Служби безпеки. Пенсіонер передав одному з учасників схеми понад 27 тисяч доларів, майже 13 тисяч євро та 1800 швейцарських франків.