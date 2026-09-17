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17 вересня 2026, 19:51

Удар РФ по масовому заходу на Київщині: суд залишив під вартою організатора

17 вересня 2026, 19:51
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Фото: Київська обласна прокуратура
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Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід організатору заходу, по якому 24 липня російські війська завдали ракетного удару. Підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За клопотанням Київської обласної прокуратури суд продовжив організатору запобіжний захід у межах кримінального провадження за частиною 3 статті 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки.

24 липня внаслідок російського ракетного удару по заходу загинули 10 людей. Наймолодшому загиблому було 19 років. Ще близько сотні людей отримали поранення, також були зруйновані та пошкоджені будинки.

За даними слідства, у день атаки одна з асоціацій зброярів організувала масштабний захід за участю військовослужбовців, представників державних органів, міжнародних партнерів та бізнесу.

На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Водночас найближче укриття, за даними слідства, мало площу 34 квадратні метри та розташовувалося приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу.

Слідчі встановили, що захід організували без необхідних погоджень із військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями та іншими уповноваженими органами.

Програмою заходу, зокрема, передбачалася демонстрація засобів протиповітряної оборони.

Запрошення учасникам, за даними слідства, почали надсилати за дев’ять днів до заходу. Водночас точні місце та час проведення повідомили лише за добу до його початку.

У межах кримінального провадження головному організатору повідомили про підозру за ч. 3 ст. 367 КК України.

Нагадаємо, російські військові атакували балістикою Київщину вдень 24 липня. Ворог вдарив по приватному спортивному комплексу, де в той час проходила виставка озброєння.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що росіяни поцілили по цивільному об’єкту, який не входить до сфери управління Сил оборони України.

В Офісі генпрокурора наголосили, що безпосередню відповідальність за ракетний удар і загибель людей несе Росія як держава-агресор. Водночас слідство встановлює всі обставини, які могли вплинути на масштаби наслідків атаки.

Головний організатор виставки озброєнь у Київській області, по якій 24 липня росіяни вдарили балістикою, отримав підозру. Його затримали.

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