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17 вересня 2026, 20:46

В Івано-Франківську невідомі розмалювали автомобіль місцевого активіста

17 вересня 2026, 20:46
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Фото: поліція Івано-Франківської області
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В Івано-Франківську поліція проводить перевірку за фактом пошкодження автомобіля місцевого активіста. За словами заявника, вночі 16 вересня невідома особа розмалювала його транспортний засіб

Про це повідомили в Івано-Франківському районному управлінні поліції, передає RegioNews.

Повідомлення про інцидент надійшло на лінію 102. На місце події прибули патрульні поліцейські, які відібрали у заявника пояснення та зафіксували обставини пошкодження автомобіля.

Інформацію про подію правоохоронці зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини інциденту, зокрема особу, яка може бути причетною до пошкодження транспортного засобу.

Нагадаємо, що в Києві помер директор Медичного центру ІГР — Інституту генетики репродукції, акушер-гінеколог та репродуктолог Ігор Ільїн. 3 вересня на нього скоїли замах у Святошинському районі столиці.

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