Росіяни вдарили по Києву: у Голосіївському районі спалахнула пожежа
У Голосіївському районі Києва внаслідок російського удару виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Мешканців столиці закликають уважно стежити за безпековою ситуацією та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, ввечері 9 вересня у Сумах російський ударний безпілотник влучив по території торговельно-розважального центру. Загинули 21-річні хлопець і дівчина, ще 20 людей постраждали.
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