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10 вересня 2026, 16:15

Росія атакувала іноземне судно поблизу Одещини: загинули двоє азербайджанських моряків

10 вересня 2026, 16:15
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Чорному морі 9 вересня атаки безпілотників зазнало іноземне судно TEDY, у складі екіпажу якого перебували громадяни Азербайджану

Про це повідомили в пресслужбі МЗС Азербайджану, передає RegioNews.

Внаслідок удару безпілотників загинули двоє азербайджанських моряків – Аслан Алієв та Асім Гасимов. Ще двоє громадян Азербайджану, Імран Новрузов та Рауф Алієв, дістали поранення та були госпіталізовані до лікарні в Чорноморську на Одещині.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України підтвердили, що РФ здійснила чергову атаку на цивільне судноплавство в Одеській області, пошкодивши буксир TEDY під іноземним прапором. У відомстві уточнили, що окрім двох загиблих та двох госпіталізованих, ще шістьом членам екіпажу (також громадянам Азербайджану) надали необхідну допомогу на місці, без госпіталізації.

У міністерстві наголосили, що Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільні судна й портову інфраструктуру України, створюючи загрозу для моряків, а Україна фіксує кожен такий випадок та інформує міжнародних партнерів.

В МЗС Азербайджану не уточнили точну локацію ураження судна в Чорному морі. Водночас ввечері 9 вересня міністерство оборони РФ у своїх соцмережах заявило про удар по буксиру, який супроводжував судна до одеського порту.

За даними видання Media.AZ, судно TEDY зазнавало атак 9 вересня та вночі 10 вересня, а загалом на його борту перебували 10 членів екіпажу.

Як зазначає Astra, TEDY є 30-метровим буксиром, який ходить під прапором Сомалі, а його останню позицію перед атакою фіксували 7 вересня поблизу румунського порту Констанца.

Нагадаємо, вночі 17 серпня РФ знову атакувала портову інфраструктуру Одещини. Пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Республіки Того. Постраждали чотири людини.

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