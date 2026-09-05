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05 вересня 2026, 12:37

На Закарпатті вночі спалахнула база відпочинку: загинули дві жінки

05 вересня 2026, 12:37
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Фото: Національна поліція
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У селищі Солотвино Тячівського району сталася пожежа на території бази відпочинку. Внаслідок займання загинули дві людини, ще двоє отримали травми

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Повідомлення про пожежу в дерев’яній будівлі надійшло до поліції вночі. Вогонь охопив другий поверх споруди. Площа займання становила близько 250 квадратних метрів.

На момент пожежі в будівлі перебували 10 людей. Восьмеро відпочивальників змогли самостійно вийти назовні. Двоє з них отримали опіки різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих. Ними виявилися 56- та 80-річна мешканки Чернівецької області.

Поліція встановлює причину виникнення та поширення вогню, а також з’ясовує, хто відповідав за експлуатацію об’єкта та дотримання на ньому вимог пожежної й техногенної безпеки.

За фактом трагедії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України – порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей.

На місці події продовжують працювати слідчо-оперативна група поліції та фахівці ДСНС.

Нагадаємо, раніше у селі Білогородка на Київщині сталася пожежа на підприємстві – горіла виробнича будівля аграрного типу. Загинула людина. Причини виникнення пожежі з'ясовуватимуть фахівці.

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