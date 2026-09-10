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10 вересня 2026, 15:31

Росіяни повторно вдарили по ТРЦ у центрі Сум

10 вересня 2026, 15:31
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В четвер, 10 вересня, близько 15:00 російські війська завдали повторного удару по торговельно-розважальному центру у центрі Сум

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає RegioNews.

Реактивний БпЛА влучив у будівлю ТРЦ, де після вчорашньої атаки тривали відновлювальні роботи.

Внаслідок влучання виникла пожежа. Рятувальники локалізують займання в умовах загрози повторних атак.

Попередньо, постраждалих немає. Наслідки пошкоджень уточнюються.

Нагадаємо, ввечері 9 вересня у Сумах російський ударний безпілотник влучив по території ТРЦ. Загинули 21-річні хлопець і дівчина, ще 20 людей постраждали.

У Сумській громаді 10 вересня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського удару.

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