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10 вересня 2026, 16:53

У "Резерв+" розширили перелік педагогів, які можуть оформити відстрочку онлайн

10 вересня 2026, 16:53
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Фото: Міноборони
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Вчителям та іншим педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти спростили процедуру отримання відстрочки від мобілізації

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає RegioNews.

Відтепер відстрочку можна оформити онлайн у застосунку "Резерв+". Більше немає потреби збирати паперові документи та звертатися до ЦНАПів, адже запит обробляється автоматично на основі даних із державних реєстрів.

Які дані перевіряються для оформлення відстрочки у Резерв+

Право на відстрочку підтверджується шляхом автоматичної звірки інформації в Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту (АІКОМ) та Пенсійному фонді України (ПФУ). Для успішного оформлення мають бути виконані такі умови:

  • школа або інший заклад загальної середньої освіти зазначений в АІКОМ як основне місце роботи;
  • педагогічне навантаження становить не менше ніж 0,75 ставки;
  • посада належить до категорії педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти;
  • код ЄДРПОУ роботодавця в АІКОМ повністю збігається з кодом ЄДРПОУ основного місця роботи у базі ПФУ.

Як оформити відстрочку в "Резерв+"

Для подачі запиту необхідно виконати кілька кроків у застосунку:

  1. Відкрити "Резерв+" та перейти у розділ "Сервіси" "Запит на відстрочку".
  2. Обрати категорію "Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти".
  3. Перевірити відображені персональні дані, підтвердити їх та надіслати запит.

Завантажувати додаткові довідки не потрібно. Після завершення перевірки користувач отримає сповіщення в застосунку, а відомості про відстрочку з'являться в електронному військово-обліковому документі.

Що робити у разі відмови або помилки

Якщо оформити відстрочку не вдалося, особі слід перевірити актуальність даних у реєстрах:

  • Перевірка в АІКОМ: потрібно звернутися до адміністрації школи або відповідального за АІКОМ працівника, щоб уточнити правильність вказування основного місця роботи, навантаження (не менше 0,75 ставки), належності посади до педагогічної, ПІБ, дати народження, РНОКПП та коду ЄДРПОУ. У разі помилок відповідальний працівник має оновити дані.
  • Перевірка в ПФУ: якщо помилка стосується відомостей про основне місце роботи в Пенсійному фонді, слід звернутися до бухгалтерії чи відділу кадрів закладу.
  • Неактуальне місце роботи в "Резерв+": подати запит на коригування безпосередньо в застосунку через меню "Сервіси" "Виправити дані онлайн" "Неактуальне місце роботи".

Після внесення всіх виправлень у державні системи запит на відстрочку в "Резерв+" можна подати повторно.

Раніше повідомлялрся, що Кабмін оновив порядок надання та переоформлення відстрочок від мобілізації. Військовозобов'язані, які вже мають чинну відстрочку, зможуть переоформити її за іншою законною підставою без ризику втратити право на відстрочку під час розгляду заяви.

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