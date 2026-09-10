У Краматорську зросла кількість постраждалих: серед них – немовля
Кількість поранених внаслідок російського обстрілу Краматорська зросла до 19 людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Серед постраждалих – 8-місячне немовля.
За уточненою інформацією, ворог вдарив по місту шістьма авіабомбами "ФАБ-250" з модулями УМПК.
Нагадаємо, росіяни обстріляли Краматорськ 10 вересня у період з 10:44 до 11:00. Влучання зафіксовані поблизу багатоповерхівки та освітніх закладів. Раніше повідомлялося про 16 постраждалих.
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