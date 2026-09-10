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У ніч на 10 вересня підрозділи Сил оборони України завдали удару по Махачкалінському морському торговельному порту в Республіці Дагестан

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На території об'єкта зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Махачкалінський порт є єдиним незамерзаючим і глибоководним портом РФ на Каспійському морі та ключовим вузлом логістичного коридору РФ–Іран, яким постачаються безпілотники Shahed, вибухівка та компоненти для озброєння. Поруч також дислокується база Каспійської флотилії.

Крім того, підтверджено ураження російських об'єктів у Новоросійську Краснодарського краю РФ під час атаки 9 вересня. Зокрема, уражено мазутні сховища та щонайменше три кораблі: малий морський тральщик "Железняков", фрегат "Адмирал Ессен" і великий десантний корабль проєкту 11711 "Петр Моргунов".

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України у ніч на 6 вересня уразили Рязанський нафтопереробний завод, аеродром "Ростов-на-Дону" та три об’єкти російської протиповітряної оборони.