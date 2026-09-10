У Києві оголосили про підозру 42-річному адвокату, який організував схему незаконного перетину держкордону для чоловіка призовного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Адвокат запропонував киянину схему з перетину кордону: чоловіка мали забрати у Києві та доставити до одного з прикордонних міст, де на нього вже б чекали спільники, які мали б супроводжувати клієнта до Румунії або Угорщини.

Щоб усе пройшло без зайвої уваги, адвокат наказав чоловіку взяти лише гроші, документи та мінімум особистих речей, а найголовніше – вимкнути телефон.

Свої послуги фігурант оцінив у 21 тисячу доларів. Зокрема він повідомив, що оплату приймає виключно в криптовалюті.

Правоохоронці викрили 42-річного ділка. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (сприяння в організації незаконного переправлення осіб через держкордон).

Зловмиснику загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх учасників схеми.

Нагадаємо, у Києві двоє ділків пропонували фіктивний вступ до вишу задля відстрочки від мобілізації. Фігурантів затримали.