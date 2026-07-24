На Прикарпатті неповнолітня на велосипеді збила 4-річну дитину

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Інцидент стався на Прикарпатті. Неповнолітня дівчина на велосипеді наїхала на маленьку дитину

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався 24 травня близько 15:00 біля озера імені Юрія Руфа в Коломиї. Неповнолітня дівчина разом із подругою каталась на електровелосипеді у пішохідній зоні. Вона не впоралась з керуванням та наїхала на маленьку дитину.

Внаслідок ДТП 4-річна дівчинка була госпіталізована. У дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забійні рани спини.

За словами підлітка, вона не встигла загальмувати перед дитиною. Вона розповіла, що маленька дівчинка вдарилася об переднє колесо велосипеда та відлетіла вбік.

Суд призначив матері підлітки штраф у розмірі 850 гривень.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську поліцейські встановлюють обставини аварії, в якій травмувалася 5-річна дитина.