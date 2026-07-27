Стрілянина в лісі під Ужгородом: суд взяв під варту чоловіка, який стріляв у поліцейських

Фото: поліція Закарпатської області

В Ужгороді суд узяв під варту чоловіка, який відкрив стрілянину в Шахтинському лісі та здійснив постріли в бік правоохоронців

Про це йдеться на сайті Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, передає RegioNews .

"За клопотанням слідчих Ужгородського районного управління поліції суд обрав 47-річному мешканцю Ужгородщини, підозрюваному у посяганні на життя працівника правоохоронного органу, запобіжний захід. Чоловіка взяли під варту без права внесення застави”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що 24 липня в Ужгороді діти почули постріли на території Шахтинського лісу і побачили підозрілого чоловіка, про що повідомили поліції.

Для затримання зловмисника правоохоронці розгорнули спеціальну операцію. Під час її проведення чоловік чинив збройний опір та здійснив постріли у бік правоохоронців. Стрільця затримали, а внаслідок події ніхто не постраждав.

Слідчі поліції проводять досудове розслідування за ст. 348 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю).

Нагадаємо, що 24 липня близько 18:30 на вулиці Олега Куцина до поліцейських звернулися кілька дітей. Вони повідомили, що з території Шахтинського лісу чули звуки пострілів і бачили підозрілого чоловіка.