12:54  27 липня
На Сумщині під час купання з сестрою загинув 14-річний хлопець
10:19  27 липня
У Києві на Оболоні військовий у СЗЧ вчинив смертельну ДТП
08:55  27 липня
На Полтавщині маленький хлопчик вижив після падіння з п'ятого поверху
UA | RU
UA | RU
27 липня 2026, 20:59

Стрілянина в лісі під Ужгородом: суд взяв під варту чоловіка, який стріляв у поліцейських

27 липня 2026, 20:59
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Закарпатської області
Читайте также
на русском языке

В Ужгороді суд узяв під варту чоловіка, який відкрив стрілянину в Шахтинському лісі та здійснив постріли в бік правоохоронців

Про це йдеться на сайті Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, передає RegioNews.

"За клопотанням слідчих Ужгородського районного управління поліції суд обрав 47-річному мешканцю Ужгородщини, підозрюваному у посяганні на життя працівника правоохоронного органу, запобіжний захід. Чоловіка взяли під варту без права внесення застави”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що 24 липня в Ужгороді діти почули постріли на території Шахтинського лісу і побачили підозрілого чоловіка, про що повідомили поліції.

Для затримання зловмисника правоохоронці розгорнули спеціальну операцію. Під час її проведення чоловік чинив збройний опір та здійснив постріли у бік правоохоронців. Стрільця затримали, а внаслідок події ніхто не постраждав.

Слідчі поліції проводять досудове розслідування за ст. 348 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю).

Нагадаємо, що 24 липня близько 18:30 на вулиці Олега Куцина до поліцейських звернулися кілька дітей. Вони повідомили, що з території Шахтинського лісу чули звуки пострілів і бачили підозрілого чоловіка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Ужгород суд ліс стрілянина
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
У Кривому Розі з майданчика вкрали гойдалки для дітей з інвалідністю
27 липня 2026, 21:40
Кривава доба на Дніпропетровщині: росіяни здійснили понад півсотні атак на регіон
27 липня 2026, 21:29
У Києві та Одесі викрили чоловіків, які "допомагали" росіянам атакувати Україну
27 липня 2026, 21:20
Робив розслідування про корупцію: у Києві затримали журналіста і повезли до ТЦК
27 липня 2026, 21:05
У Херсоні чоловік підірвався на протипіхотній міні: він не вижив
27 липня 2026, 20:55
У Кропивницькому піймали 19-річного розповсюджувача психотропів
27 липня 2026, 20:40
На Дніпропетровщині продавали інвалідність за 15 тисяч
27 липня 2026, 20:35
На Київщині потонула 13-річна дівчинка
27 липня 2026, 20:15
На Дніпропетровщині поліція викрила серійного крадія
27 липня 2026, 19:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Куюн
Борислав Береза
Всі блоги »