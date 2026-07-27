На Дніпропетровщині поліція викрила серійного крадія

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Марганці на Дніпропетровщині поліцейські викрили чоловіка, підозрюваного у серії крадіжок із магазинів

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews

Своїми діями 38-річний фігурант завдав місцевим підприємцям матеріальних збитків на суму майже 20 тис. гривень. Правоохоронці встановили його причетність до двох епізодів майнових злочинів.

За даними слідства, 16 липня чоловік, перебуваючи у магазині побутової техніки, викрав із торгівельної зали зарядну станцію вартістю понад 13 тисяч гривень. Через два дні він скоїв ще одну крадіжку з іншого магазину будівельних товарів.

Фігурант сховав до своєї сумки електроінструмент та залишив торгівельний заклад, не розрахувавшись за товар.

У ході досудового розслідування поліцеські зібрали достатньо доказів і повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена повторно, в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, що у Слов’янську російський FPV-дрон влучив у автомобіль, у якому їхала комісія, яка працює за державною програмою "єВідновлення”, на огляд постраждалого будинку.